مرتضى منصور: مدرب الزمالك لن يكون مصريا لهذا السبب

أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "منحت الفرصة لميدو ومحمد حلمي ومحمد صلاح خلال الفترات الماضية ولكن الفترة المقبلة لن يكون هناك مدرب مصري وسيكون أجنبي لا محالة".