نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحسم نادى الزمالك خلال الأيام القادمة ملف المدرب الجديد للفريق بعدما رحل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق لتدريب التعاون السعودي ودفع الشرط الجزائي للأبيض. وأكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن هناك تحفظ من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك على التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو. وقال صادق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "بعض أعضاء مجلس الزمالك لا يرغبون باتشيكو بسبب بقائه ٣ سنوات بدون تدريب أي نادي٬ ولكن إسماعيل يوسف وفاروق جعفر يرغبان فى التعاقد معه". وأضاف: "مرتضي منصور أعلن أن التعاقد مع المدير الفني الجديد سيكون خلال ٤٨ ساعة بأقصي تقدير يوم الاحد المقبل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.