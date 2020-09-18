إسلام صادق: إسماعيل يوسف وفاروق جعفر يقودان جبهة التعاقد مع باتشيكو

أكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن هناك تحفظ من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك على التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال صادق في برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "بعض أعضاء مجلس الزمالك لا يرغبون في باتشيكو بسبب بقائه ٣ سنوات بدون تدريب أي نادي٬ ولكن إسماعيل يوسف وفاروق جعفر يرغبان فى التعاقد معه".

وأضاف: "مرتضى منصور أعلن أن التعاقد مع المدير الفني الجديد سيكون خلال ٤٨ ساعة بأقصي تقدير يوم الاحد المقبل".