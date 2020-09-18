شفاء ياسر إبراهيم من فيروس كورونا

كشفت مصادر خاصة أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بات جاهزا تمامًا للدخول في معسكر الفريق الأحمر المقرر له مساء اليوم.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول تدريباته باستاد التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق.

وتحولت عينة ياسر إبراهيم من فيروس كورونا من إيجابية إلي سلبية في الساعات الماضية بعد ان أجري مسحة أخري.

وكان ياسر ابراهيم قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال معسكر برج العرب قبل أن يتم عزله طبيًا ويعود للقاهرة.