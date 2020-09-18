بناء على طلب كارتيرون.. التعاون السعودي يعرض مبلغا ضخما على الزمالك لشراء بن شرقي وساسي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للتعاون السعودي والسابق لنادي الزمالك، طلب الحصول على خدمات ثنائي الفارس الأبيض، التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي التعاون قرر التقدم بعرض مالي قيمته 10 ملايين دولار من أجل التعاقد مع ثنائي الزمالك، مع امكانية زيادة المقابل المادي، إذا ما وافقت الادارة البيضاء على بيع الثنائي.
جدير بالذكر أن، الفرنسي باتريس كارتيرون فسخ عقده مع الزمالك وتعاقد مع نادي التعاون السعودي بمبلغ مغري.
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