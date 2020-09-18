هادي خشبة: علي معلول لا يمكن الاستغناء عنه.. وأزارو قليل الحظ

أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لاعب لا يمكن الاستغناء عن خدماته فى ظل المستوى الرائع الذي يقدمه مع الفريق.
وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "معلول لاعب مميز ويمثل إضافة كبيرة للفريق، واذا احتاج الأهلي الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب، عليه أن يعيد النظر في تقييم الانجولي جيرالدو".
وشدد خشبة أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط الهجوم، موضحًا أن المغربي وليد أزراو لاعب يمتلك السرعة لكنه قليل الحظ في تسجيل الأهداف".
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