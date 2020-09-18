من 19 سنة.. شاهد حسن حمدي الخطيب وثابت البطل ومصطفي عبده وطارق قنديل

شارك طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر في الصورة بجانب طارق قنديل كلا من حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، ومصطفي عبده والراحل ثابت البطل وعلق قائلًا "من 19 سنة"
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو دباجي.
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