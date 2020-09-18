نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بلحاق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بمباراة البلوجرانا ضد ريال مدريد في الليجا.

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن ميسي من الممكن أن يغيب عن كلاسيكو الأرض المقرر له يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل على ملعب إستاد الكامب نو لحساب لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم بين يومي الثامن والثالث عشر من شهر أكتوبر وفي حال إستدعاء ميسي لتمثيل التانجو في المباراتين سيكون ذلك من الأمور التي لها تداعيات على البلوجرانا.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن الإتحاد الدولي لكرة القدم ألمح إلى إجبار الأندية للسماح بإنضمام لاعبيها لصفوف منتخباتهم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبالأخص في قارة أمريكا الجنوبية.

وأنهت " في حالة إستدعاء ميسي لتمثيل منتخب بلاده سوف يوُضع في الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا طبقاً للبروتوكول الصحي الذي تنص عليه قوانين الفيفا ما يعني غيابه عن مواجهات ريال مدريد وخيتافي وديبورتيفو الأفيس.