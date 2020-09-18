نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن الموعد الذي سيقدم فيه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة القلعة البيضاء بصورة مفاجأة عقب تلقيه عرض من جانب نادي التعاون السعودي.
وفي تصريحات متلفزة أكد الغندور أنه سوف يتم الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء يوم الأحد المُقبل على أقصى تقدير حيث سيصل لمصر يوم الثلاثاء القادم من أجل متابعة مباراة طنطا من أرضية الملعب.
وإعترف قائد الزمالك السابق بترشيح الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو من أجل العودة لقيادة الفريق من جديد في الوقت الذي أكد فيه أن فيريرا تغير جهازه المعاون وهو ما يثير الشكوك داخل مجلس الإدارة.
وجدد الغندور الهجوم على الفرنسي باتريس كارتيرون وأكد أنه خان القلعة البيضاء ولا يليق بمدرب مثله ان يتحدث عن المعاملة السيئة التي تعرض لها من الفريق وإدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور.
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