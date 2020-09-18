فريق أسوان يعلن قائمته لمباراة الزمالك اليوم

أعلن الجهاز الفني لنادى أسوان، تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد عبد المنعم كشرى، قائمة الفريق لمواجهة نادي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى اسوان والمشرف العام على الكرة - في تصريح صحفي الخميس - إن القائمة ضمت: مسعد عوض، و طلعت الجبلاوى ( لحراسة المرمى )، وإبراهيم القاضى، و محمد جابر، و أحمد فتحى،و عبد العزيز إمام، و محمد إسماعيل، و طارق أبو العز، و محمود نعيم، و أحمد عامر، و هيثم الفيل، و أحمد صغيرى، و محمد رزق، و سولمون منساه، و فادى فريد، و محمد همام، ومحمد خليفة، ومحمد المرسى وأوميد أوكرى، و مصطفى دويدار، و إبراهيم جلال، و كريم الطيب، ومصطفى البدري.

وأضاف أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة أخطرت النادي بنتيجة تحليل فيروس كورونا للاعبي الفريق قبل لقاء الزمالك غدا، حيث جاءت جميع عينات الفريق سلبية، سواء بالنسبة للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين.