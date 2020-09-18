وقرر مجلس ادارة الشمس صرف مكافأت للاعبات الفريق عقب تحقيق أول لقب دوري في تاريخ النادي.
وأقيمت المباراة، اليوم على صالة نادي الشمس، وشهدت المباراة تقدم الشمس في الشوط الأول بنتيجة 14-13، ثم واصل أداءه المميز في الشوط الثاني، واستطاع حسم المباراة بنتيجة 25-22 وانتزاع لقب الدوري.
وبهذا الفوز، تُوِج الشمس بلقب الدوري بعد ارتفاع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، يليه الأهلي برصيد 36 نقطة، ثم سبورتنج في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول لقب.. فرحة واحتفالات صاخبة لـ لاعبات يد الشمس عقب التتويج بالدوري.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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