تنطلق اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال آسيا والدوري الإسباني. ويعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد المباري والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الألماني بايرن ميونخ X شالكه -8:30 مساء - beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا الشارقة الإماراتى X الدحيل القطرى -5:00 عصرا - beIN SPORT HD 8 السد القطرى X العين الإماراتى - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 7 التعاون السعودى X بيرسبوليس الإيرانى - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 8 النصر السعودى X سباهان أصفهتان الإيرانى - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 7 مواعيد مباريات الدوري الإسباني خيتافى X أوساسونا - 9:00 مساء- beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي ليون X نيم أولمبيك - 9:00 مساء- beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري حرس الحدود X إنبى - 6:00 مساء - أون تايم سبورت أسوان X الزمالك - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرزها الدوري الإسباني والألماني.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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