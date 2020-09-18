نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لعقد صفقة تبادلية مفاجئة مع نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأظهر المارد الأحمر اهتمام كبير في الساعات القليلة الماضية بالتعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع نادي الرجاء هذا الصيف.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع نادي الرجاء في الساعات الماضية لضم بدر بانون في الميركاتو الصيفي الحالي والمحادثات حتى الآن تسير بشكل جيد.
وقام مسئولو الأهلي بعرض صفقة تبادلية على نظيرهم المغربي وتقضي بحصول الأحمر على خدمات بدر بانون مقابل حصول نادي الرجاء على النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق.
ويريد النادي الأهلي في الفترة الحالية التخلص من أجاي والاستفادة منه ماديا عن طريق خروجه من النادي هذا الصيف سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.