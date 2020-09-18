نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان ينافس يوفنتوس على ضم سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني اجتاز امتحان اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي لكي يصبح لاعبًا أوروبيًا مما سيجعل انتقاله إلى الدوري الإيطالي سهلًا.

وألمحت التقارير الصحفية أنه كان من المفترض أن يكون ذلك خبرًا سعيدًا بالنسبة ليوفنتوس ولكن إنتر ميلان ظهر كمنافس شرس يسعى للتعاقد مع ثالث هدافي برشلونة تاريخيًا وبشكل مفاجئ.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه لم يكن هناك حديث من جهة إنتر ميلان حول سواريز ولكن بمجرد حصوله على جواز سفر إيطالي فإن النيراتزوري سيفعّل وضعية الاستعداد من أجل محاولة التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونوهت التقارير الصحفية أن جميع الأنظار مسلطة على مدينة بيروجيا الإيطالية، حيث خضع لويس سواريز نجم برشلونة لامتحان اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر للبلاد.

وذكرت التقارير الصحفية أن سواريز تواجد بشكل طبيعي في تدريبات برشلونة هذا الصباح وسط تراجع لحدة التقارير التي تربطه بالانتقال إلى يوفنتوس عكس الأسابيع الماضية ليظهر اسم إنتر ميلان نتيجة لذلك.

وشددت التقارير الصحفية على أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة تخطى بالفعل امتحان اللغة الخاص باللغة الإيطالية وأصبح بإمكانه التقدم للحصول على جواز السفر الإيطالي ولكن مستقبله ما زال متوقفًا حول إنتر ميلان ويوفنتوس وتأتي قبلها رغبته في الحصول على باقي مستحقاته من برشلونة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لويس سواريز شعر بالإهانة بسبب الطريقة التي تم إبلاغه من خلالها بالرحيل عن برشلونة وذلك عن طريق مكالمة هاتفية من الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الجديد وهو ما لا يتناسب مع قيمة النجم الأوروجواياني بالنسبة للبرسا.

وأكدت التقارير الصحفية أن الراتب المتوقع للويس سواريز في محطته المقبلة سواء كانت في إنتر ميلان أو يوفنتوس سيكون 10 ونصف مليون يورو، حيث أنه لا يرغب في التنازل عن راتبه مع برشلونة.