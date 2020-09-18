نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتقدم بشكوى ضد جهاد جريشة لمنعه من إدارة مباريات الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، عن نية النادى في تقديم شكوى رسمية ضد جهاد جريشة حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي اقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل السلبي، مشيرًا إلى النادى طلب ابعاد جريشة من تحكيم جميع مبارياته.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين، علي قناة النهار: "المصري يستحق ركلة جزاء لم يختلف عليها كل خبراء التحكيم ومحللي القنوات".

وتابع "تقنية الفر ناجحة في كل دول العالم، ولا توجد أي مشاكل في تطبيق التقنية إلا في مصر".

وواصل "نحاول الاتصال باعضاء اللجنة الخماسية لمعرفة سر التعنت ضد النادي، لكن للأسف لا يجيب أحد علي اتصالاتنا".