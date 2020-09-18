الأولى بعد رحيل كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك أمام أسوان والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق وجماهير الزمالك مساء اليوم الجمعة لـ استاد القاهرة الدولي لـمتابعة مباراة الفريق امام اسوان ضمن مباريات الجوله الـ 28 من بطولة الدوري المصري لموسم 2019 - 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء اليوم وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت " .

وستكون المباراة هي الاولي لفريق الزمالك عقب الرحيل المفاجىء لـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق وتم استاد المهمة عقب ذلك لـ طارق يحيي لقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد.

وعاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حازم إمام الظهير الأيمن والكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق لقائمة القلعة البيضاء.

وأعلن الجهاز الفني لنادى أسوان، تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد عبد المنعم كشرى، قائمة الفريق لمواجهة نادي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة،ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى اسوان والمشرف العام على الكرة- في تصريح صحفي الخميس - إن القائمة ضمت: مسعد عوض، و طلعت الجبلاوى ( لحراسة المرمى )، وإبراهيم القاضى، و محمد جابر، و أحمد فتحى،و عبد العزيز إمام، و محمد إسماعيل،و طارق أبو العز، و محمود نعيم، و أحمد عامر، و هيثم الفيل، و أحمد صغيرى، و محمد رزق،و سولمون منساه، و فادى فريد، و محمد همام، ومحمد خليفة، ومحمد المرسى وأوميد.