أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاوض الأهلي مع الثنائي الجزائري يوسف البلايلي والمغربي بدر بانون، اللذان لم يحسما حتى الآن، إضافة إلى تركيز الفريق الأحمر في حسم الصفقات المحلية.

كشف عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، عن وجود عقبة تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد.

وجه أحمد مجدي نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق نصيحة لـ النادي بشان التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحاليه عقب الرحيل المفاجئ لـ الفرنسي باتريس كارتيرون.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسئولي النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار الي الجونة، إلى نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللعب نهائيًا.

شن مرتضى منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ هجوما عنيفا على عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

أكد مرتضى منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني الجديد لنادي التعاون لم يسدد الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، إن نتائج مسحة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، تحولت إلى سلبية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وسيعود للمشاركة مع الأحمر.