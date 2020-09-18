يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

أعلن موقع جول العالمي عن حصول النادي الأهلي علي خدمات الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة استعدادا للموسم الجديد . وحسب ما نشره الموقع فإن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وافق علي شراء اللاعب بشكل نهائي بعدما رفض المدير الفني للفريق بقاء اللاعب في النادي خلال الفترة القادمة . وفي نفس السياق أكدت صحيفة دوكور سبورت الجزائرية أن البلايلي سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود الانضمام رسميا للنادي الاهلي . وحسب تقارير الصحف فإن النادي الاهلي حسم صفقة البلايلي وبدر بانون لاعب الرجاء البيضاوي ويتبقي فقط التوقيع الرسمي بعد الخضوع الي الكشف الطبي .

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