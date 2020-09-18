شطة عن تدوير المدربين: مشهد عبثى ورؤساء الأندية السبب

أكد عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أن رؤساء الأندية سبب رئيسي فى أزمة تدوير المدربين وانتقالهم عدة مرات لتدريب الفرق خلال الموسم الواحد .

قال شطة فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : ملف تدوير المدربين فى الدورى المصري أصبح قضية يجب أن يشار إليها ويتدخل فيها المسؤلين باتحاد الكرة بشكل أو آخر.

تابع: المشكلة ليست أن المدرب يترك النادي لانه مثلا مدرب سيء لكن النتائج هى التى تجعله يترك النادي و ان يكون ايضا المدرب فشل فى أداء دوره فى حالة مروره بعدم التوفيق او اذا كانت هناك أزمات او صراعات داخل النادي وعدم اللاعبين لم يحصل على حقوقهم ويترك النادي لتدريب فريق اخر ويتعرض ايضا للخسارة.

أضاف ما يحدث عبث وإهدار المال العام وقصور شديد جدا لدى رؤساء هذه الأندية الذين يتحملون مسؤلية ما يحدث على الساحة الكروية.

استطرد : انا حزين جدا لهذا الأمر المدرب فشل فى ثلاث فرق وتجده فى مكان رابع نفس الموسم وهناك عدد من المدربين الأكفاء موجودين فى الساحة لكن هناك عدد معين من المدربين هم الذين ينتقلون من نادي الى آخر والحقيقة هذا اصابنا بالغثيان والحزن الشديد على مستوى كرة القدم فى مصر.

وقال ايضا : المشكلة ليست فى المدرب كما ذكرت أنه سيء لكن المدرب غير الموفق وعنده ظروف سيءة ولم يستطع تحقيق نتائج وينتقل بهذا الشكل واعتقد ان هناك خلل فنى إنساني قيادى فى الأندية لا يمكن أن يترك بهذا الشكل.

اشار إلى أن العملية عرض وطلب ولكن رؤساء الأندية هم السبب فيما يحدث من هذا العبث ومن أجل ذلك الدورى المحلي حقيقة يجب أن يكون هناك لواءح قوية كى يكون له أسلوب له شكل لافتا الى ان هناك خلل فى عقود المدربين.

وأعرب عن امنياته ان يواجه إتحاد الكرة هذه الظاهرة غير مسبوقة فى العالم والتى لا تحدث فى اى مكان فى العالم ويعتبر هذا الأمر يسيء للكرة المصرية وأن يحافظ المدربين على كرامتهم واذا لم يوفق المدرب يجب أن يترك مكانه لمدرب آخر وبعدها بفترة الاستجمام والراحة يستطيع التعاقد مع اى فريق اخر.