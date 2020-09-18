طارق يحيى يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان بـ الدوري

كان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن، الثلاثاء الماضي، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق، خلفا لـ باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده من أجل تدريب التعاون السعودي. ويسعى طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، لتحقيق بداية مثالية له، بقيادة الأبيض لفوز مطمئن على أسوان. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان بمسابقة الدوري: حراسة المرمى: محمود جنش الدفاع: عبدالله جمعة - الونش - محمود علاء - أحمد عيد. الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إمام عاشور . الهجوم: أحمد سيد زيزو - أوباما - مصطفى محمد. استقر يحىي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ 72 نقطة، بينما يتواجد أسوان، في المركز التاسع بـ 31 نقطة.

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