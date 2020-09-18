نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم تدريباته ومعسكر مغلق قبل موقعة المقاصة في المقال التالي
ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب التدريب، حيث يعلن السويسري رينيه فايلر تشكيل فريقه لمباراة الفريق الفيومي.
ويبحث الأهلي عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لحسم بطولة الدوري الممتاز رقم 42 بشكل رسمي، حيث يحتاج إلى نقطتين فقط، ويتصدر الترتيب برصيد 72 نقطة.
ويلتقي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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