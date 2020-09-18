نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة في المقال التالي
يأتي ذلك بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية فى مسحة "كورونا"، وبذلك يستعيد المارد الأحمر اللاعب فى مباراة الغد المرتقبة بعدما غاب عن لقاء الاتحاد السكندرى الأخير بسبب إصابته بفيروس "كورونا" ومعه زميله بالفريق على لطفى وديفيد سيزا المدرب العام.
وجاء اعلان جاهزية ياسر إبراهيم ليكون طوق النجاة للجهاز الفني الذي كان يعاني بسبب الغيابات التي ضربت صفوف خط الدفاع بعد اصابة رامي ربيعه ومحمود متولي وغياب ياسر بعد الأعلان عن اصابته بالكورونا وكذلك حصول احمد فتحي الذي يستخدمه فايلر للعب في هذا المركز بعد طرده امام الاتحاد السكندري.
ويسعى الأهلي للفوز على المقاصه لحسم لقب الدوري الذي يحتاج الاهلي لتحقيق نقطتين فقط لحسمه للمرة 42 في تاريخه.
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