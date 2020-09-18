خلل فى الكرة المصرية.. أول تعليق من شطة على رحيل كارتيرون عن الزمالك

طالب عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الدول العربية بعدم مساندة الاندية التي تقوم بالتعاقد مع مدربين على ذمة أندية أخرى كما حدث مع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق.
كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي أعلن رحيله عن تدريب الزمالك دون إبداء اسباب محدده رغم وصوله إلى نصف نهائي دورى ابطال أفريقيا، وقام بسداد الشرط الجزائي وقدرة 250 ألف دولار.
قال شطة فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: أتمنى من الدول العربية والأندية خارج مصر ألا تدعم هذه الأندية فى هذا الأمر كما حدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون وانتقاله الى نادى التعاون بمبلغ لا يمكن أن يدفعه أى نادي مصرى وتخطى حاجز ال ٤ مليون دولار سنويا.
اضاف: وايضا حدث مع رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز الحالي واغراءه بمبلغ مالى تخطى حاجز ال ٩٠ مليون جنية بطريقة وشكل غريب فى الدورى المصري.
شدد على أن هذا الأمر فى التعاقدات مع اللاعبين ومدربي الأندية سوف يحدث خللا كبيرا على مستوى الكرة المصرية.
يذكر أن طارق يحيى سوف يقود فريق الزمالك بشكل مؤقت فى مباراة الليلة امام أسوان لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.
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