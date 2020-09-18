3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. ومدرب يصل القاهرة اليوم

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك رحيله عن تدريب القلعة البيضاء دون إبداء اسباب محدده رغم وصوله إلى نصف نهائي دورى ابطال أفريقيا، وقام دبفع الشرط الجزائي وقدرة 250 ألف دولار.

وعلي جانب آخر أعلن نادي التعاون السعودي اتفاقه مع كارتيرون لتولى مهمة الفريق الاول لمدة موسمين براتب وصل إلي 200 ألف دولار حسبما أشارت تقارير الصحف .

ومازال نادي الزمالك يبحث عن مدير فني جديد لتولى المهمة خلفا لكارتيرون الفترة المقبل خصوصا وان الفريق ينافس علي المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى المصري ومرشح لحصد بطولة دورى ابطال افريقيا بعدما وصل إلي نصف النهائي.

وأعلن الإعلامي إسلام صادق٬ عن ثلاثة مدربين مرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "جروس وباتشيكو وفيريرا مرشحون لتولي المهمة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "لا تزال المفاوضات جارية بين مسؤولي الزمالك وباتشيكو٬ وتم طرح اسم جروس على طاولة المفاوضات اليوم".

وحسب تصريحات خالد الغندور نجم الزمالك فإن فيريرا دخل قائمة الترشحات بجانب الثلاثي باتشيكو وجروسمشيرا الي أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد يوم السبت أو الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يتواجد المدرب الجديد الإثنين المقبل ليًلا، ليحضر مباراة طنطا لكي يشاهد بعينه فريق الزمالك.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود انقسام داخل مجلس ادارة نادي الزمالك، حول التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.