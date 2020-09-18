يوسف بلايلي صفقة الأهلي الحائرة بين نفي والده وتأكيد صحف عالمية ..تفاصيل

وأعلن موقع جول العالمي عن حصول النادي الأهلي علي خدمات الجزائري يوسف بلايلي بعد تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الذي وافق علي شراء اللاعب بشكل نهائي بعدما رفض المدير الفني للفريق بقاء اللاعب في النادي خلال الفترة القادمة . وفي نفس السياق أكدت صحيفة دوكور سبورت الجزائرية أن البلايلي سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود الانضمام رسميا للنادي الاهلي . علي جانب اخر نفسي والد يوسف بلايلي ووكيل اعماله انتهاء المفاوضات مع النادي الاهلي مشيرا الى ان اللاعب يمتلك أكثر من عرض خلال الفترة المقبلة ويتم دراسة الافضل قبل القرار النهائي . دخل النادي الاهلي في مفاوضات قوية مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق اهلي جده السعودي للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . وأضاف ان النادي الاهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب بشدة خلال الفترة المقبلة كما انه تلقي عرضا من نادي بيراميدز لضمه ومازالت المحادثات جارية بين الاندية المصرية ومسؤولو النادي السعودي بشأن إتمام الصفقة .

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