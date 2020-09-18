حصد النجم البرتغالي برونو فرنانديز جائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2019 - 2020.

وكتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر":"برونو فيرنانديز يفوز بجائزة السير مات باسبي كأفضل لاعب في العام الماضي"". كان برونو فرنانديز انضم إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 55 مليون يورو. وشارك برونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد في 22 مباراة خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، سجل لاخلهما 12 هدفا، وصنع 8 آخرين. ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برونو فرنانديز يحصد جائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.