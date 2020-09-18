بعد التعادل ضد باختاكور.. ترتيب مجموعة الهلال بـ دوري أبطال آسيا

بات فريق الهلال السعودي قريبا للغاية من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال لآسيا، بعد تعادله سلبيا أمام باختاكور الأوزبكي، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.



وواجه الهلال نقصًا عدديًا كبيرًا، بعد ظهور 10 حالات إصابة بكورونا في بعثة الفريق بالدوحة، ليشارك الهلال في المباراة بـ5 بدلاء فقط، مع عدم وجود حارس بديل للحارس عبد الله المعيوف. وتقام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا في قطر، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد. يذكر أن الهلال هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال آسيا. ترتيب مجموعة الهلال بعد التعادل أمام باختاكور الأوزبكي: الهلال السعودي: 10 نقاط باختاكور الأوزبكي: 7 نقاط شباب الأهلي دبي : 6 نقاط خودرو الإماراتي: 0 نقاط

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