زميل صلاح الجديد.. لماذا أصر يورجن كلوب على ضم تياجو ألكانتارا؟

لاشك أن تياجو ألكانتارا سيمثل إضافة قوية لفريق ليفربول خلال الموسم الجديد 2020 - 2021، بسبب إمكانياته المميزة، وقدرته قراءه الملعب بصورة جيدة.

ونجح مجلس إدارة ليفربول في حسم صفقة تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ مقابل 26 مليون يورو.

كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كان لديه إصرار كبيرة على التعاقد مع تياجو ألكانتارا، فهو بمثابة الحلقة المفقودة في فريق ليفربول.

سبب إصرار كلوب على ضم تياجو ألكانتارا:

منذ رحيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة في شتاء 2017، لا يوجد لاعب في خط وسط ليفربول قادر على قراءة الملعب بصورة جيدة، وقيادة الفريق على التحول من الدفاع إلى الهجوم بأفضل شكل ممكن ومساعدة الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو في الثلث الأمامي.

فابينيو وهندرسون وفينالدو تشامبرلين لاعبون ذات إمكانيات جيدة، لكنهم لا يمتلكون الحلول الأفضل عند قطع الكرة، واستغلال قدرات ثلاثي الهجوم بالشكل الأمثل.

ما افتقده كلوب في وسط ملعب ليفربول وجده في تياجو ألكانتارا صاحب الحلول المبتكرة الذي والقادر على مساعدة الفريق في الوصول إلى مرمى الخصم رغم التكتلات الدفاعية، بسبب تمريراته الساحرة، وقراءته الجيدة للملعب.

لكن عيب تياجو ألكانتارا الوحيدة، هي الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعب الإسباني.