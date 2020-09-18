محمد حليم: آن الآوان أن تتحول أندية الدورى إلى شركات استثمارية

أكد محمد حليم المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود انه آن الأوان أن تتحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة.
قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الأمر هام جدا والوقت مناسب جدا لتحويل الأندية الى شركات استثمارية لكون كرة القدم أصبحت الآن صناعة.
اكمل مدرب الحدود السابق: يساعد على نهضة الفرق وزيادة الموارد المالية من شراء اللاعبين دون الاعتماد عل الدولة لان الأخيرة لديها اجندة تقوم بتنفيذها للنهوض بكافة المجالات.
اضاف : الأندية عندما تتحول إلى شركات استثمارية تستطيع زيادة مواردها المالية وتخفف من العبء على الدولة وتساهم فى سد احتياجات الأندية من معسكرات تدريبية وشراء اللاعبين وغيرها.
أشار إلى أنه لابد من وجود تسهيلات امام الأندية من أجل تحويلها إلى شركات استثمارية مشددا على وجوبية تقديم دعم من قبل اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لأن تلك الفكرة تساهم فى توفير الكثير من الأموال على وزارة الشباب والرياضة والدولة.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش رؤية مقدمة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.
ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:
1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
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