محمد حليم: آن الآوان أن تتحول أندية الدورى إلى شركات استثمارية

أكد محمد حليم المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود انه آن الأوان أن تتحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الأمر هام جدا والوقت مناسب جدا لتحويل الأندية الى شركات استثمارية لكون كرة القدم أصبحت الآن صناعة.

اكمل مدرب الحدود السابق: يساعد على نهضة الفرق وزيادة الموارد المالية من شراء اللاعبين دون الاعتماد عل الدولة لان الأخيرة لديها اجندة تقوم بتنفيذها للنهوض بكافة المجالات.

اضاف : الأندية عندما تتحول إلى شركات استثمارية تستطيع زيادة مواردها المالية وتخفف من العبء على الدولة وتساهم فى سد احتياجات الأندية من معسكرات تدريبية وشراء اللاعبين وغيرها.

أشار إلى أنه لابد من وجود تسهيلات امام الأندية من أجل تحويلها إلى شركات استثمارية مشددا على وجوبية تقديم دعم من قبل اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لأن تلك الفكرة تساهم فى توفير الكثير من الأموال على وزارة الشباب والرياضة والدولة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش رؤية مقدمة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:

1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.