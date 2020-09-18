نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجايي كلمة السر في حسم صفقة بدر بانون للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير عن سعي إدارة النادي الأهلي لعقد صفقة تبادلية مع نادي الرجاء المغربي لحسم صفقة بدر بانون مدافع الفريق البيضاوي، الذي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ضمه لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة القادمة.

وقدم النادي الأهلي عرضا إلى نادي الرجاء لضم بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل رحيل مهاجم الأحمر جونيور أجايي، إلى الفريق المغربي، في محاولة لتقليص التكلفة المالية العالية لصفقة بانون.

وينتظر مسؤولي النادي الأهلي موافقة إدارة الرجاء على بيع بدر بنون إلى القلعة الحمراء مقابل التعاقد مع أجايي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وكان السويسري رينيه فايلر ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قد اتفقا على رحيل النيجيري جونيور أجايي، بعد تراجع مستواه بشدة هذا الموسم، حيث أحرز اللاعب 7 أهداف فقط، تنوعت بين 5 أهداف في الدوري الممتاز، وهدفين في دوري أبطال أفريقيا.

كما ذكرت تقارير أن عرض الأهلي يتضمن منح نادي الرجاء 2 مليون دولار، مقابل ضم بانون لمدة ثلاث سنوات على أن يحصل اللاعب على راتبًا سنويًا يقدر بمليون دولار.

ويلعب بدر بانون البالغ من العمر 27 عاما، في صفوف فريق الرجاء منذ عام 2013، وسبق له اللعب في ناديا نهضة بركان ووداد فاس على سبيل الإعارة.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.