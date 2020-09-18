نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضاؤل فرص مشاركة الشحات مع الأهلي ضد المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضاءلت فرص مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري العام.

ويأتي اقتراب غياب الشحات، بعد تحذيرات من جانب الجهاز الطبي، لعدم حصوله على الراحة الكافية من جراحته الأخيرة، والخوف من تفاقم إصابته وابتعاده لمدة طويلة.

وكان الشحات، عاد مؤخرًا من جراحة في الفتاق، أجراها بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى أثناء توقف كرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.