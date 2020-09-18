نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين، حقيقة الأنباء المتداولة عن اقتراب النادي الأهلي من ضم التونسي أنيس البدري جناح الفريق الأول للكرة بنادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لجنة التخطيط في النادي الأهلي محسن صالح، رفضت ضم أنيس البدري بعدما تم عرض اللاعب على إدارة القلعة الحمراء في الفترة الماضية".

وبالحديث عن الراحلين عن الأهلي في الفترة القادمة؛ قال: "من المحتمل أن يخرج من الأهلي كلاةمن؛ المغربي وليد آزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، أو تضمينهم في صفقة تبادلية".

وأضاف: "مسؤولؤ النادي الأهلي يخططوا لضم صفقتين من الرجاء المغربي، وهم بدر بانون وبين مالانجو، وقد يتم الاتفاق على عقد صفقات تبادلية وتم طرح اسم الثلاثي آزارو وجيرالدو وأجايى".