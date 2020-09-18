نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليني: رونالدو كان خصما مرعبا في ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، أن كريستيانو رونالدو، زميله الحالي، كان خصمًا مخيفًا، عندما كان يلعب في ريال مدريد.
وقال كيليني في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو "رونالدو كان بالتأكيد خصمًا مخيفًا للغاية، ولسوء الحظ جعلني أخسر العديد من المباريات، لأنه كان دائمًا يهز شباك يوفنتوس".
وأضاف "لكن في بعض الأحيان كنا نتغلب عليه، كريستيانو رونالدو قيمة مضافة لليوفي".
وتابع "كنت أظن أنه لن يأتي للسيدة العجوز، أنا سعيد للغاية لأنني قادر على اللعب مع هذا البطل في مسيرتي".
وعن علاقته مع أليجري، أوضح كيليني "ماكس من ليفورنو مثلي، وكان من المدربين الذين أثروا حياتي الكروية كثيرًا، إنه شخص احترمه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيليني: رونالدو كان خصما مرعبا في ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.