مع اقتراب عودة دورى القسم الثانى.. صراع القمة والقاع بمجموعة الصعيد

مع اقتراب عودة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد يعود من جديد صراع القمة بين بني سويف، البنك الأهلي، الألومنيوم، شبان قنا، وشبح الهبوط بين ديروط وطهطا والفيوم .

ويستعرض "دوت الخليج " بطاقة الصعود بمجموعة الصعيد ومن سيكون لدية القدرة على حجز تذكرة الصعود لدوري الاضواء والشهرة،ومن سيصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط .

بنى سويف :

يحتل فريق بني سويف المركز الأول برصيد 35 نقطة بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.

حصد فريق بني سويف خلالها 35 نقطة محتلا المركز الأول بجدول المسابقة ،فاز ب10 جولات ،وتعادل ب 5 جولات ،وخسر جولتين ،وسجل 23 هدف ،وتلقي 7 أهداف .

يبدأ فريق بنى سويف أولي مواجهاته بلقاء فريق ديروط بالجولة الثامنة عشر، علي إستاد بنى سويف الرياضي ، ويخرج فريق بنى سويف بالجولة التاسعة عشر لمواجهة الفيوم بالأسيوطي ،ويواجه الفريق بالجولة العشرين، فريق تليفونات بني سويف، ويخرج الفريق السويفي بالجولة قبل الأخيرة لمواجهة فريق البنك الأهلي ،المنافس المباشر له ،ويختتم الفريق السويفي مواجهاته بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،بمواجهة طهطا على ملعب استاد بني سويف .

البنك الأهلي :

تصدر فريق البنك الأهلي جدول المسابقة أغلب الأوقات ولكن النتائج الأخير جعلته وصيفا بفارق الأهداف خلف فريق بنى سويف الرياضي .

احتل فريق البنك الأهلي المركز الثانى برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول ، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا .

حصد فريق البنك الأهلي 35 نقطة محتلا المركز الثانى بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول، فاز بـ10 جولات، وتعادل في 5 جولات، وخسر جولتين، وسجل 22 هدفا، وتلقي 9 أهداف.

يخرج البنك الأهلي بأولي المواجهات بعد العودة ليلاقي فريق شبان قنا العنيد بمواجهة صعبة علي ملعبه ووسط جماهيره ،وبالمواجهة التالية ييستضيف على ملعبه فريق سوهاج، المتأمل المتطلع بالبقاء بالقسم الثاني،

و بثالث مواجهات البنك الأهلي، يواجه فريق المنيا، علي ملعب نادي المنيا بمواجهة صعبة للغاية ،لرغبة المنيا في الهروب من شبح الهبوط أيضا ، وبالمواجهة قبل الأخير يستضيف المنافس المباشر له فريق بني سويف في مباراة حماسية من مباريات القمة ،ويختتم البنك الأهلي مواجهاته، بمباراة أخيرة أمام بترول أسيوط، خارج الديار .

الألومنيوم :

يدخل فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ،المنافسة وبقوة لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز ،حيث أنه يمتلك مؤهلات تساعده وبقوة للصعود للممتاز والبقاء أيضا .

احتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.

حصد فريق الألومنيوم خلالها 32 نقطة محتلا المركز الثالث، فاز بـ10 جولات، وتعادل بجولتين، وخسر بـ 5 جولات، وسجل 20 هدفا، وتلقى 11 هدفا.

ويواجه فريق الألومنيوم بالمحطة الأولي عقب عودة القسم الثاني فريق طهطا، الهابط رسميا للقسم الثالث، نظرا لتذيله مؤخرة الجدول ،

ويخرج الألومنيوم بالمحطة الثانية لمواجهة الإعلاميين خارج الديار في مواجهه صعبة ومحددة جدا للألومنيوم للصعود للممتاز ،

ويعود بالمحطة الثالثة للديار لمواجهة شبان قنا العنيد في لقاء قوى وحماسي ويطلق عليه "ديربي المحافظة"، رابع المواجهات ستكون خارج الديار بمواجهه أسهل نسبيا أمام فريق ديروط صاحب المركز قبل الأخير ، ويختتم الألومنيوم مواجهاته بلقاء سوهاج بإستاد سوهاج الرياضي .

شبان قنا :

صعد فريق شبان قنا إلي دورى القسم الثانى هذا الموسم وكان مفاجأة المجموعة بنتائجه الرائعة وإصرار لاعبيه علي تسطير تاريخ ليهم وسط الكبار ،فكان فريق شبان قنا خصم عنيد وقوى لجميع فرق المجموعة ليحتل المركز الرابعة بجدول المسابقة .

احتل فريق الشبان المسلمين بقنا، المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل أعلان رئيس الوزراء و وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.

حصد فريق شبان قنا خلالها 31 نقطة محتلا المركز الرابع، فاز بـ8 جولات، وتعادل 7جولات، وخسر بجولتين، وسجل 14 هدفا، واستقبل 9 أهداف.

يستضيف شبان قنا بالمواجهة الأولي عقب عودة الدورى فريق البنك الأهلي، بلقاء هو الأقوى خلال مباريات هذا الأسبوع،ويخرج في المواجهة الثانية للقاء طهطا خارج الديار ،ويعود شبان قنا للإصتدام بفريق الألومنيوم علي إستاد الألومنيوم بديربي المحافظة ، ويستضيف بالجولة قبل الأخيرة فريق سوهاج ،ويختتم شبان قنا مواجهاته بلقاء المنيا خارج الديار .

ومع إشتعال المنافسة بين رباعي المقدمة فكذلك الحال بالنسبة لقاع الجدول والصراع للهروب من شبح الهبوط بين ديروط وطهطا والفيوم .

الفيوم :

هرب الفيوم الموسم الماضي من شبح الهبوط للقسم الثالث وهبوط نادي النصر للتعدين بنتيجة المواجهات المباشرة ، ليدخل هذا الموسم أيضا بمنطقة الخطر والهبوط أيضا وكأن شيئا لم يكن ، مع تغيير 4 مدربيين بالموسم "حسين عبد اللطيف، محمد محسن أبو جريشة، ثم محمد يوسف ، والآن كرم جابر.

احتل فريق الفيوم، المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.

حصد فريق الفيوم خلالها 18 نقطة محتلا المركز العاشر، فاز بـ 5 جولات، وتعادل في 3 جولات، وخسر بـ 9 جولات، وسجل 14 هدفا، واستقبل 17 هدفا.

ويواجهه فريق الفيوم فريق المنيا خارج الديار بالمواجهة الاولي عقب التوقف ، ثم يستضيف فريق الفيوم متصدر جدول المسابقة ، ثم يخرج لمواجهة بترول أسيوط ، ويعود ليستضيف فريق الأعلاميين ، ويختتم مواجهاته خارج الديار أمام فريق ديروط .

ديروط:

احتل فريق ديروط، المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.

حصد فريق ديروط خلالها 11 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز بـ 3 جولات، وتعادل في جولتين، وخسر 12 جولة وسجل 15 هدفا، واستقبل 31 هدفا.

ويواجه فريق ديروط بالمواجهة الاولي عقب عودة الدورى فريق بنى سويف خارج الديار ، ثم يعود ليستضيف فريق بترول أسيوط ، ثم يخرج لمواجهة الأعلاميين خارج الديار ، ويعود ليستضيف الألومنيوم بالمواجهة قبل الأخيرة ، ويختتم مواجهاته علي ملعبه أمام فريق الفيوم .

طهطا :

احتل فريق طهطا، المركز الثانى عشر والأخير برصيد 10 نقاط، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.

حصد فريق طهطا خلالها 10 نقاط محتلا المركز الثانى عشر، فاز في جولتين، وتعادل 4 جولات، وخسر 11 جولة وسجل 10 أهداف، واستقبل 26 هدفا.

ويواجهه فريق طهطا صاحب الترتيب الأخير بجدول المسابقة فريق الألومنيوم بأولي مواجهاته عقب عودة القسم الثانى خارج الديار ، ثم يعود ليستضيف فريق شبان قنا ، ثم يخرج لمواجهة سوهاج خارج الديار ، ثم يواجه المنيا بالمواجهة قبل الأخير بملعب طهطا ، ويختتم مواجهاته بلقاء بنى سويف خارج الديار .