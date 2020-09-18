فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا.. تفاصيل زيارة وفد الجهات الرقابية للجبلاية برفقة محمد فضل

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن تفاصيل زيارة مسؤولين من الجهات الرقابية الى مقر الجبلاية فى الجزيرة وتفقد كؤوس أمم أفريقيا.
كان النائب العام أحال ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى نيابة الأموال العامة العليا بعدما انتهت وزارة الشباب والرياضة من الفحص وجرد مقتنيات الاتحاد.
قال المصدر ذاته : اثنين من الجهات الرقابية قاموا يإجراء زيارة الى مقر الجبلاية فى الجزيرة على مدار أمس الخميس واول امس الاربعاء.
اضاف : قام محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بمرافقة ثنائى الجهات الرقابية من أجل تفقد كؤوس أمم أفريقيا فى بهو مقر الاتحاد بالجزيرة.
أشار إلى أن ثنائى الجهات الرقابية قاما بفحص الكؤوس الموجودة فى بهو الجبلاية والتأكد اذا ما كانت اصلية او تقليد وعقدوا جلسة فى مكتب وليد العطار بالطابق الثاني.
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