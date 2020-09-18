بدء أعمال كونجرس الفيفا بحضور 211 عضوا بالفيديو كونفرانس.. صور

بدأت أعمال الجمعية العمومية للإتحاد الدولي لكرة القدم كونجرس الفيفا وبحضور 211 عضوا بمختلف الاتحادات الأهلية فى العالم.

ويحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر الفيديو كونفرانس.

ويمثل الجنايني اتحاد الكرة في الاجتماع الذي انطلق منذ قليل، والمقرر أن يناقش بعض المستجدات الخاصة بكرة القدم لدى الفيفا ومنها مراجعة الميزانية تمهيدا لاعتمادها.

واتفق مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد على أن يحضر عمرو الجنايني الاجتماع ممثلا عن اتحاد الكرة.

ومن المقرر ايضا حضور المهندس هاني ابوريدة عضو المكتب التتفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم كونجرس الفيفا.