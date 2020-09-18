يحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر الفيديو كونفرانس.
ويمثل الجنايني اتحاد الكرة في الاجتماع الذي انطلق منذ قليل، والمقرر أن يناقش بعض المستجدات الخاصة بكرة القدم لدى الفيفا ومنها مراجعة الميزانية تمهيدا لاعتمادها.
واتفق مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد على أن يحضر عمرو الجنايني الاجتماع ممثلا عن اتحاد الكرة.
ومن المقرر ايضا حضور النهندس هاني ابوريدة عضو المكتب التتفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم كونجرس الفيفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. عمرو الجنايني يحضر اجتماع كونجرس الفيفا "أونلاين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.