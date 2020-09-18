أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي ينضم إلى النادي الأهلي.. 3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن تفاصيل زيارة مسؤولين من الجهات الرقابية الى مقر الجبلاية فى الجزيرة وتفقد كؤوس أمم أفريقيا.

ينتظر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق التعاون السعودي نتيجة مسحة كورونا، لقيادة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، في المباراة المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد المدينة التعليمية بقطر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري أبطال آسيا. حصد النجم البرتغالي برونو فرنانديز جائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2019 - 2020.

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