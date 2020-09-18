كارتيرون ينتظر مسحة كورونا لقيادة التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني

تمام الثامنة مساء، على ستاد المدينة التعليمية بقطر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ينتظر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق التعاون السعودي نتيجة مسحة كورونا ، لقيادة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، في المباراة المقرر لها، اليوم، الجمعة، في

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن كارتيرون ينتظر سلبية مسحة كورونا التي خضع لها خلال الساعات الماضية، لقيادة التعاون أمام بيرسبوليس الإيراني.