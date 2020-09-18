كارتيرون ينتظر مسحة كورونا لقيادة التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن كارتيرون ينتظر سلبية مسحة كورونا التي خضع لها خلال الساعات الماضية، لقيادة التعاون أمام بيرسبوليس الإيراني.
وأعلن نادي التعاون السعودي، أول، أمس، الأربعاء، تعاقده باتريس كارتيرون لمدة موسمين، بعد فسخ المدير الفرنسي تعاقده مع الزمالك.
وخسر التعاون السعودي أمام بيرسبوليس، الثلاثاء الماضي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
ويتصدر التعاون جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن لخويا القطري صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بيرسبوليس في المركز الثالث بـ 4 نقاط، والشارقة الإماراتي في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.
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