نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال أمام وست هام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره نادي وست هام يونايتد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن نادي آرسنال افتتح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير خارج ارضه على حساب نظيره نادي فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

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