نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حساب الأوليمبي في فترة الإعداد لإستكمال القسم الثاني في المقال التالي
وخاض النادي السكندري، 5 مباريات ودية، مؤخراً، حقق خلالهم الفوز على فريق شركة كابيتال إف سي، 3-0، كما تغلب على فريق ديلفي 3-1، والرجاء 1-0، ودمنهور، بنفس النتيجة، وخسر من فاركو 1-4.
وخاض الأوليمبي، 17 مباراة، قبل توقف النشاط، حقق خلالهم 5 إنتصارات، في حين تعادل في 4 جولات، بينما تلقى 8 هزائم، وأحرز لاعبيه 13 هدف، وعليه 14 هدف، ويحتل، المركز الـ 10، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 19 نقطة.
ومن المنتظر أن يخوض الأوليمبي، 5 جولات، عقب عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق بيلا، في الجولة الثامنة عشر، خارج ملعبه، ثم يستضيف، المنصورة، ومالية كفر الزيات، كما يحل ضيفا على فريق الحمام، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق غزل المحلة.
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