عبد الحفيظ يعلن سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاصة

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.
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