حسام غالي يدعم مؤمن زكريا بصورة من الذكريات

شارك حسام غالي كابتن الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي لفريق الجونة، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر حسام غالي في صورة حديثة تجمعه بمؤمن زكريا وآخرين تجمعهما في مرحلة الشباب، ويبتعد مؤمن عن الملاعب قرابة عام مضى بسبب إصابته بضمور في العضلات.

مؤمن زكريا زار الأهلي الأسبوع الماضى، ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهازين والفني والإداري وزملائه اللاعبين على هامش حفل تكريمه قبل المران الجماعي.

وحرص الأهلي على تكريم مؤمن زكريا، وأعلن عن حصول مؤمن زكريا على قيمة تعاقده بالكامل بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.