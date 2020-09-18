الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاصة بالدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد قليل مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في المرحلة الــ28 من منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يكون مران الفريق الأحمر خفيفا بعض الشئ لتجنب الإرهاق، خاصة أنه يسبق مواجهة المقاصة بوقت قليل.

ويعلن المدير الفني السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق بعد المران للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة .

وأعلن الجهاز الطبي تحول عينة ياسر إبراهيم مدافع الفريق من إيجابية فيروس كورونا إلي سلبية ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات حسب وجهة نظر الجهاز الفني.