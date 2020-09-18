شارك أحمد فتحي لاعب النادى الأهلى، متابعيه صورة جديدة له عبر خاصية "استوري" علي حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهر فتحي، خلال الصورة بصحبة نجم النادي الأهلي محمود كهربا، والفنان حمادة هلال، نالت إعجاب متابعيه.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد فتحي بصحبة محمود كهربا وحمادة هلال.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.