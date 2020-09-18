والد البلايلي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق لانتقال ابنه لـ الأهلي

وقال حفيظ في تصريحات لإذاعة ستوديو جيل الجزائرية:" حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لانتقال نجلي لأي فريق، فقط يوجد الأهلي المصري هو من اهتم بشكل كبير بضم يوسف."
وأضاف:" المفاوضات جارية بيننا في الوقت الحالي، هم قدموا عرضهم، ونحن قدمنا مقترحاتنا، في انتظار المستجدات.
وكان موقع جول العالمي قد أكد أمس الخميس، عن توصل البلايلي لاتفاق للانتقال للنادي الأهلي.
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