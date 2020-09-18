تامر عبد الحميد يشيد بمرتضى منصور لأول مرة بسبب كارتيرون

لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ووجه له الشكر على الحديث الطيب في حقه أمس بقناة النادي.

وكتب نجم الزمالك السابق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كلمة حق كلام أستاذ مرتضى منصور في حقي إمبارح كلام محترم وموقفه كمان محترم وهي دي الروح اللي لازم تبقي موجودة بين الكل لعبور الأزمة وأكثر ما أسعدني كلامه وتصريحاته إني صاحب كلمة حق وأن الخلاف اللي بينا كان خلاف على شغل لصالح الزمالك وليس هناك أي خلافات شخصية». وأضاف: «سأظل داعما للكيان والله المستعان فيما هو قادم لعبور الأزمة». وطالب عبدالحميد الجميع بدعم الزمالك وفريق الكرة واللاعبين ومجلس الإدارة لما فيه صالح الكيان والنادي.

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