تامر عبد الحميد يشيد بمرتضى منصور لأول مرة بسبب كارتيرون

لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ووجه له الشكر على الحديث الطيب في حقه أمس بقناة النادي.
وأضاف: «سأظل داعما للكيان والله المستعان فيما هو قادم لعبور الأزمة».
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