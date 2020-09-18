فضيحة رادس بين الترجي والوداد.. الدولية الرياضية تغلق القضية بحكم مفاجئ

وطالب الوداد بمنحه لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، بعد انسحابه من المباراة أمام الترجي ومنح الفريق التونسي لقب البطولة.
وأقرت المحكمة الرياضية الدولية بأن نادي الترجي هو بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأن مطالب الوداد باطلة وعليه التكفل بمصاريف إدارية قدرها 30 ألف درهم مغربي.
وانسحب الوداد من نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي بسبب عدم تواجد خاصية الفار في المباراة.
وتم بذلك التأكيد بأن نادي الترجي هو بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو قرار نهائي وأخير بخصوص تلك القضية.
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