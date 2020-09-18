سيد عبد الحفيظ يعلن بشرى سارة بشأن تحليل كورونا للاعبي الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض الفريق بعد قليل مرانه الأخير إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في المرحلة الــ28 من منافسات مسابقة الدوري.
ومن المقرر ان يكون مران الفريق الأحمر خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق خاصة أنه يسبق مواجهة المقاصة بوقت قليل .
ويعلن المدير الفني السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق بعد المران للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة .
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