تياجو ألكانتارا ينضم لـ ليفربول رسميًا

وكان تياجو ألكانتارا قد ودع جمهور بايرن ميونخ ظهر اليوم بفيديو نشره عبر حسابه على تويتر.
نادي ليفربول أعلن التعاقد مع ألكانتارا دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة أو مدة العقد، لكن التقارير الصحفية تشير لتوقيعه عقدًا يمتد لـ 4 سنوات، ومقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
وعبر تياجو ألكانتارا عن سعادته بالانتقال لـ ليفربول، مؤكدًا أنه أُعجب بالنادي منذ الصغر، ويتمنى تحقيق البطولات معه.
وسيرتدي تياجو ألكانتارا القميص رقم 6 مع ليفربول.
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